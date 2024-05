Milano, gli stipendi dei dirigenti comunali: "Possibili aumenti tra il 15 e il 25%"

Milano – La direzione generale del Comune guidata da Christian Malangone ha deciso di approvare in via sperimentale il “Sistema per la quantificazione della quota aggiuntiva/maggiorazione della retribuzione di posizione correlata alle funzioni di coordinamento” per i dirigenti, in attuazione dell’art. 4.5 dell’aggiornata “Metodologia per la pesatura delle posizioni dirigenziali nell’ambito della Struttura organizzativa del Comune“.

L’attribuzione , in capo a dirigenti in servizio, di funzioni o responsabilità di coordinamento sarà retribuita con una quota aggiuntiva compresa in un range tra il 15% ed il 25% della retribuzione di posizione in godimento, invariata la retribuzione di risultato, in ragione dell’ampliamento del ruolo e delle responsabilità ascritte ai dirigenti incaricati in termini di strategicità (sotto il profilo in particolare della trasversalità interna ed esterna), complessità organizzativa (tenuto conto della variabilità dei contesti e della eterogeneità dei processi coordinati), nonché di dimensione manageriale.

La definizione della quota aggiuntiva sarà definita con provvedimento del direttore generale sulla scorta di indicatori/criteri correlati all’ampliamento del ruolo e delle responsabilità ascritte al singolo dirigente rispetto alla posizione ricoperta, in termini di strategicità e complessità del ruolo ricoperto.