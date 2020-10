Milano, 17 ottobre 2020 - Le pagelle del derby Inter-Milan

INTER (3-4-1-2)

Handanovic 6 Respinge il rigore a Zlatan ma nulla può sulla ribattuta del numero 11 rossonero, che lo infila nuovamente poco dopo.

D'Ambrosio 5 Lasciato sul posto da Leao in occasione del bis di Ibrahimovic, fuori fase come l’intero reparto difensivo.

De Vrij 5,5 La furia del Diavolo lo manda in confusione e commette alcune ingenuità non da lui.

Kolarov 5 Causa il calcio di rigore commettendo un netto e ingenuo fallo su Zlatan, poco ficcante e incisivo.

Hakimi 6,5 Il più attivo e grintoso tra i suoi compagni, sforna cross tesi e calibrati per i compagni spesso non raccolti. Nella ripresa illumina il gioco con spunti da applausi, sfiora il pari di testa in tuffo.

Vidal 6 Prova discreta ma non riesce a incidere come ci si aspetta da lui. Forma e concretezza da rivedere.

83’ Sanchez sv

Brozovic 5 Non riesce a entrare nel vivo del gioco nerazzurro. Derby anonimo per lui, condito dall’ammonizione.

66’ Eriksen 5,5 Ancora lasciato fuori dalla formazione titolare, ha voglia di dimostrare quanto Conte debba affidarsi maggiormente a lui ma fallisce.

Perisic 6 Serve a Lukaku il cross basso che vale l’1-2, è colpevolmente in ritardo e mal posizionato quando il compagno vuole ricambiare il favore.

Barella 6,5 Prova a colpire Donnarumma senza fortuna, fermato con le cattive dai rossoneri che non riescono a contenere i suoi lampi. Lottatore di qualità che corre tantissimo e chiude il match stremato.

Lautaro 6 Ottimo primo tempo, si gira e fa quello che vuole cercando sempre il suo sparring partner: il piede è bollente e Donnarumma sa di avere di fronte un cliente scomodissimo. Si spegne nella ripresa.

Lukaku 6,5 Accorcia le distanze poco prima della mezzora: tre gol in tre derby consecutivi per Romelu, che si carica i suoi sulle spalle e li incoraggia come un vero leader.

All. Conte 6 Schiera una formazione obbligata ma chi poteva incidere non è mancato, vedi Lukaku. Concede mezzora a Eriksen e poco più, una sconfitta che però non può e non deve essere giustificata dalla sola rosa risicata.

Voto squadra 6.

A disposizione: Padelli, Stankovic, Ranocchia, Sanchez, Eriksen, Darmian, Moretti, Vezzoni, Squizzato, Satriano, Pinamonti.



MILAN (4-2-3-1)

Donnarumma 6 Beffato da Lukaku uscendo a vuoto in occasione del 2-1, trema quando atterra il numero 9 nella ripresa ma il rigore è annullato per fuorigioco.

Calabria 6 Grande partita di personalità dove dimostra di poter gestire situazioni complicate.

Kjaer 5,5 Salva sulla linea il possibile 2-2 di testa di Lautaro, si prende il giallo per un fallo su il “Toro” e si perde Lukaku troppe volte per dare sicurezza al reparto.

Romagnoli 6,5 Il capitano torna a guidare i suoi 88 giorni dopo l’infortunio al polpaccio e la retroguardia ritrova così la serenità e l’esperienza che lo contraddistinguono.

Hernandez 5,5 Dopo il contatto con Lukaku al limite dell’area si riprende ma non è affatto ai suoi soliti livelli. Soffre nell’uno contro uno Hakimi, con lui la sua velocità spesso non basta. Palesa stanchezza con il passare dei minuti.

Kessié 6 Fa valere stazza e muscoli nei duelli a centrocampo, ammonito per fallo su Barella. S’immola per la causa su Lautaro ma rischia il rosso per l’intervento su Hakimi. Esce dolorante.

87’ Tonali sv

Bennacer 6 Smista il traffico in mezzo cucendo le trame di gioco rossonere. Provvidenziale in mezzo all’area a inizio ripresa sullo spunto di Hakimi. Roccioso.

Saelemaekers 6 Qualche buono spunto nel primo tempo, quando viene chiamato in dalla manovra di gioco si dimostra reattivo e sul pezzo.

Calhanoglu 6 Meno in luce del solito nel primo tempo, si sposta prendendo il posto di Leao e partecipa alla causa con un lavoro silenzioso ma prezioso.

Leao 7 Suo l’assist per il raddoppio rossonero, si beve D’Ambrosio come un sorso d’acqua: freccia imprendibile pronta a sparigliare le carte, si apre varchi facilmente.

61’ Krunic 5,5 Mezzora per dimostrare a tecnico e squadra di poter dare un contributo importante alla causa: si divora il gol del 3-1 in modo clamoroso.

Ibrahimovic 7,5 E’ tornato dimostrando che nemmeno il virus l’ha indebolito, anzi. Due gol nel primo tempo, micidiale e concreto. E l’esultanza sul 2-0 è rivolta a chi continua a definirlo “vecchio”…Domina il derby non sbagliando praticamente nulla.

61’ Castillejo 6 Pochi i palloni buoni che gli capitano tra i piedi, cerca l’affondo per colpire senza fortuna, come il tiro da fuori area alle stelle. Si procura falli tattici.

All. Pioli 7 Sente tantissimo la pressione del derby e trova nello svedese la chiave per aggiudicarselo. Punteggio pieno e un solo gol incassato finora: esame superato a pieni voti.

Voto squadra 7.

A disposizione: Donnarumma A., Tatarusanu, Conti, Dalot, Kalulu, Krunic, Tonali, Castillejo, Diaz, Hauge, Colombo, Maldini.