Milano, violenta un’anziana invalida e una ragazzina con disabilità: arrestato italiano di 58 anni

Un italiano di 58 anni è stato arrestato con l’accusa di avere commesso violenze sessuali nei confronti un’anziana invalida di 76 anni e di una ragazza di 17 anni con disabilità. La prima violenza sarebbe avvenuta a Pieve Emanuele il 9 settembre 2023, la seconda a Milano nel giugno 2022.

Le indagini sono iniziate dopo la denuncia della settantaseienne. L’anziana ha raccontato che mentre si trovava all’interno del cimitero di Pieve Emanuele, un uomo, a lei sconosciuto, l’aveva approcciata e poi violentata.

I carabinieri, insieme al dipartimento “fasce deboli” della Procura di Milano, hanno poi scoperto che lo stesso soggetto era l’autore di un’altra violenza sessuale commessa diversi mesi prima all’interno di un centro diurno per disabili di Milano, nel quale l’uomo lavorava. In quel caso, la vittima era la giovane ragazza di 17 anni. L’uomo è stato arrestato e ora si trova ai domiciliari, in attesa di processo.