Restyling del centro sportivo, estate di interventi (per 90mila euro)

Estate di lavori al centro sportivo di Pregnana Milanese. In attesa dell’avvio dei lavori di ristrutturazione del bocciodromo e di realizzazione del nuovo campo sintetico, sono in corso interventi di manutenzione straordinaria, alcuni necessari dopo la tromba d’aria dello scorso anno. In particolare è stato abbattuto il filare di pioppi in gran parte morti o in cattive condizioni ed è stata sistemata la parte di recinzione danneggiata dal maltempo.

La prossima settimana sarà sistemata la pavimentazione degli spogliatoi e la messa in posa della rete para-palloni alta 8 metri. In pratica si tratta di una serie interventi per una spesa complessiva di 90mila euro. "Nel bilancio abbiamo anche stanziato le risorse per trasformare il campo in erba in campo sintetico e per rifare cimpletamente l’impianto di illuminazione.

Dobbiamo completare il progetto e affidare i lavori", hanno spiegato gli assessori Gianluca Mirra (nella foto) e Roberto Gadda. Ro.Ramp.