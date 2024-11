Villa Arconati rende omaggio a Dario Zigiotto

Anima e co-fondatore del festival di Villa Arconati, Dario Zigiotto (nella foto), scomparso lo scorso gennaio all’età di 69 anni, è il protagonista del volume “Dario sognatore di musica“, che verrà presentato domani alle 11 nella Sala museo di Villa Arconati a Bollate. Una raccolta emozionante di fotografie scattate da Angelo Redaelli che celebrano Zigiotto, conosciuto per la professionalità, la gentilezza e l’impegno costante mentre accoglieva artisti da ogni parte del mondo, senza fare distinzioni tra i grandi nomi e i giovani talenti agli inizi della carriera.

"Chi ha conosciuto Dario ha potuto toccare con mano la sua professionalità, messa a disposizione di innumerevoli iniziative di promozione della musica in tutta Italia – spiegano gli organizzatori –. Probabilmente la gran parte dei frequentatori della platea del Festival non lo ha mai incontrato, anche se lui era sempre lì, prima, durante e dopo ogni spettacolo, garante del successo di ogni edizione. Poco tempo fa Dario ci ha lasciato e fra le tante cose belle che restano di lui ci sono anche le foto che lo hanno ‘catturato’ in momenti informali ma intensi del suo lavoro con gli artisti, con i tecnici, con i collaboratori. Sono le foto scattate da Angelo Redaelli, fotografo ufficiale del Festival, amico di Dario e professionista capace di fermare con i suoi scatti attimi di forte intensità". Una selezione delle foto di Redaelli è diventata un libro e il loro succedersi nelle pagine è accompagnato da testimonianze di chi ha conosciuto Dario Zigiotto. Domani, a ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti, la presentazione del volume, accompagnata da una proiezione fotografica curata dallo stesso Redaelli.

Roberta Rampini