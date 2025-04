Via Casati a senso unico. Già 400 le firme raccolte per opporsi all’ipotesi

Quattrocento firme per dire no al senso unico di via Casati, previsto nel Piano generale del traffico urbano di Rho in fase di approvazione. La petizione, promossa dalle forze politiche di centrodestra che siedono tra i banchi dell’opposizione, in poche ore è stata sottoscritta da residenti e commercianti contrari all’ipotesi che la via Casati, la strada che attraversa la frazione di Passirana di Rho, possa diventare senso unico.

"Ci faranno chiudere bottega", commenta il tabaccaio, uno dei pochi esercizi commerciali rimasti in via Casati. "Noi stiamo facendo quello che questa amministrazione comunale non riesce più a fare: ascoltare – afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Claudio Scarlino –. Non è bastato chiudere la possibilità di collegare via Trento a via Lainate e Cascina Bruciata, l’amministrazione comunale vuole compiere l’ennesima scelta senza senso. Qui ci sono tanti altri problemi da risolvere, quello della via Casati non è certamente una priorità". La raccolta di firme continuerà nei prossimi giorni.

Una delle valutazioni che hanno portato il Comune a decidere per il senso unico è il calibro della strada, troppo stretto per ospitare due sensi di marcia e il marciapiede. "Se vogliono migliorare la situazione basta adottare provvedimenti per ridurre la velocità", spiega un residente. Passirana, ma non solo. Anche in altri quartieri il centrodestra si è mobilitato per raccogliere tutte le osservazioni dei residenti al Pgtu: "Vogliamo costruire insieme a loro una viabilità che metta davvero al centro le esigenze dei cittadini e non le ideologie di palazzo", dichiara Andrea Recalcati, di Fdi.

