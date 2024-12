Uyba già eliminata. Novara schianta la resistenza di Busto

Niente final four di Coppa Italia per la Eurotek Uyba Busto Arsizio (nella foto coach Enrico Barbolini) sconfitta 3-0 a Novara. La Uyba ha retto solo un set e mezzo. Poi ha ceduto di schianto, permettendo a Novara di chiudere in tranquillità per 3-0 e di qualificarsi per le finali di Coppa Italia.

Il primo set è stato un duello da cavalleria rusticana, con le due squadre pronte a ribattere colpo su colpo. La Uyba ha provato a scappar via portandosi sul 10-7, con Kunzler e Van Avermaet, ma la Igor, approfittando anche di qualche errore delle avversarie, ha pareggiato a quota 11. Si è poi andati avanti in un bellissimo testa a testa, le bustocche hanno avuto tre set point ma Novara ha retto e chiuso avanti 28-26 con Tolok sugli scudi.

L’equilibrio del secondo set si è spezzato sul 14-14, con Novara balzata sul 19-15 sempre con la Tolok, fino al conclusivo 25-18. Nel terzo set non c’è stata storia. La formazione di Bernardi è scappata via sul 19-12 con Tolok, la Uyba ha provato a rientrare (23-19 grazie a Van Avermaet e Piva) ma Novara, che affronterà Conegliano in semifinale, non ha tremato.

IGOR GORGONZOLA NOVARA-EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO 3-0 (28-26, 25-18, 25-19) Fulvio D’Eri