Un mese dedicato allo sport: "Orgogliosi di questo calendario"

La rassegna “Swim and run” domenica, il ritorno della Festa dello sport in due giornate il 14 e 15, il gran finale il 29 con la tradizionale podistica Marcia delle Pecore, con Aido come partner e quattro categorie. In seno alla festa un grande open day, vetrina per decine e decine di associazioni sportive. Per conoscere, provare, sperimentare, divertirsi tutti insieme. Pronto il calendario di Melzo Settembre Sport, tanti eventi, un solo protagonista: lo sport, appunto. In una Melzo che, da ultimo sondaggio dell’amministrazione comunale, risulta "sportivamente" attrattiva: sono oltre 3mila gli iscritti alle società del Borgo Trivulzio e di questi 1200 sono residenti in altri Comuni della zona. "Un quadro lusinghiero - così l’assessore allo Sport Diana Marangoni -. Siamo orgogliosi di questo calendario. Che valorizzerà le nostre tante realtà". La presentazione pubblica di Melzo Settembre Sport si è svolta l’altra mattina. Con l’assessore Marangoni presenti molti rappresentanti delle associazioni e una rappresentanza delle atlete della Juventus Nova. Il programma, per sommi capi.

Si parte domenica con una giornata di Aquathlon, una disciplina sportiva che unisce nuoto e corsa. Un’occasione per visitare il centro sportivo di via Buozzi, dove si trova anche la piscina comunale. Il titolo della giornata è “Swim & Run”, l’organizzazione è di Triathlon Team, in collaborazione con Promosport Martesana, Insport e con il sostegno di Farmacie comunali. Il 14 e 15 saranno le giornate della Festa dello Sport, con grande open day il sabato e Villaggio dello sport la domenica, sempre in area fiere. Sport e gran finale: i colori del nuovo logo della Consulta, vestita nelle tinte delle Olimpiadi, saranno i protagonisti della “Holi color”, una esplosione di polveri colorate per inaugurare il nuovo anno sportivo. Infine, ma non certo ultima, la Marcia delle Pecore del 29. M.A.