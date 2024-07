Un altro incidente sul lavoro. Ventenne su un un cestello: urtato dalla gru, rischia la paralisi

Lavora per il rifacimento dell’impianto di illuminazione aziendale, lo schiaccia un mezzo pesante: grave un operaio 20enne. Il giovane, residente a Broni, nel Pavese, nello schiacciamento ha riportato traumi a gambe e schiena, la cui serietà sarà valutata nelle prossime ore dai sanitari. Il nuovo infortunio sul lavoro è avvenuto all’interno dei capannoni della Ivela, storica azienda della zona industriale di Liscate, leader nella progettazione e posa di impiantistica di illuminazione di alto livello e di design, per interni ed esterni. La ricostruzione esatta della dinamica del drammatico incidente è ancora al vaglio degli inquirenti: sul posto, al momento dell’allarme, sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e Ats Milano, oltre, naturalmente, ai mezzi di soccorso. Secondo una prima e sommaria ricostruzione il giovane era intento a lavorazioni ad altezza pali a bordo di un cestello movimentato da un braccio meccanico. Operazioni in seno a un intervento di rifacimento dell’impianto di illuminazione aziendale.

L’incidente, però, si sarebbe verificato al momento della discesa a terra, quando il cestello sarebbe stato urtato e schiacciato, con modalità ancora da chiarire, da un mezzo pesante, probabilmente una ruspa a sua volta in movimento nell’area di cantiere. Immediatamente è scattato l’allarme: sul posto l’ambulanza della Croce Verde e un’automedica del 118, e di lì a poco le forze dell’ordine, rimaste in via Buozzi, dove si trova lo stabilimento, per diverse ore. A liberare il giovane ‘imprigionato’ nel cestello sono stati i Vigili del Fuoco. Le condizioni del ventenne sono parse subito molto serie: caricato in ambulanza, è stato condotto in codice rosso all’ospedale di Niguarda, dove i sanitari dovranno valutare la serietà delle lesioni a livello del tronco. I rilievi, la raccolta delle testimonianze e gli ulteriori accertamenti da parte degli inquirenti si sono protratti sino al tardo pomeriggio.Monica Autunno