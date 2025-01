Tumori maschili. Collaborazione fra Bassini e Int

L’Asst Nord Milano e l’Irccs Istituto nazionale tumori di Milano hanno firmato una convenzione per garantire percorsi integrati, veloci e di eccellenza per i pazienti con patologie oncologiche di carattere urologico. L’obiettivo è garantire percorsi di cura nel minor tempo possibile, attraverso una condivisa e ottimale gestione delle liste d’attesa. I professionisti urologi del Bassini e dell’Int lavoreranno, integrando le loro risorse e le rispettive competenze.

"Questa convenzione è un modello di riferimento conforme alle indicazioni regionali per operare in rete e consente l’integrazione delle competenze. Grazie a questo accordo – spiega il direttore generale dell’Istituto nazionale dei tumori Maria Teresa Montella – possiamo assicurare ai pazienti oncologici un accesso più rapido e coordinare percorsi di cura specialistici, migliorando al contempo la qualità della presa in carico e l’efficienza del sistema sanitario". I pazienti inizialmente valutati al Bassini possono proseguire il percorso chirurgico all’Int e allo stesso modo i pazienti visitati all’Istituto dei tumori con patologie minori possono essere seguiti in tempi più brevi al nosocomio cinisellese.

"Facciamo un passo significativo nella direzione di offrire ai nostri pazienti una gestione più completa, specializzata e innovativa dei tumori alla prostata – commenta il direttore dell’Asst Nord Milano Tommaso Russo –. I nostri pazienti potranno beneficiare di una gestione condivisa e altamente qualificata, con un percorso diagnostico e terapeutico ottimizzato e personalizzato. Un’opportunità unica per migliorare l’efficacia delle cure e ridurre i tempi di attesa".

Laura Lana