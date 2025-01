Truffa cento persone con la sua agenzia di pratiche auto

La sua agenzia di pratiche auto si intascava i soldi dei clienti per il passaggio di proprietà, che però non veniva inviato al Pra e quindi il veicolo restava intestato al precedente possessore. Per questa accusa Fabio Tasselli è già stato condannato dalla gup del Tribunale di Monza Silvia Pansini nel processo con il rito abbreviato per peculato, appropriazione indebita e truffa a 3 anni e 5 mesi di reclusione e anche al risarcimento del danno all’Aci che si è costituita parte civile. Ieri il nome dell’agente di pratiche auto a Cinisello che ha chiuso nel 2021 è tornato in Tribunale come imputato di un altro procedimento analogo. Questa volta oltre un centinaio le parti offese, ma solo in tre si sono costituite parti civili e ieri una dozzina hanno rimesso la querela dopo avere ottenuto il rimborso delle spese o ritenendo che tanto ormai i fatti contestati fossero datati. La difesa sostiene che le pratiche erano state inviate. Si torna in aula a giugno.Stefania Totaro