Terzo Reich, terrore e miseria. Lo spettacolo in auditorium chiude la rassegna di teatro

Stasera al teatro dell’auditorium Don Bosco andrà in scena "Terrore e miseria del terzo Reich". L’associazione Gost ha scelto per la terza serata della rassegna “VeniTEATROvarci”, un testo di Bertolt Brecht, con la regia del maestro e drammaturgo Carlos Maria Alsina. Ambientato nella Germania nazista, lo spettacolo si sviluppa attraverso una serie di quadri teatrali che dipingono la vita quotidiana sotto il regime totalitario.Le vicende dei personaggi - dalle famiglie comuni ai dissidenti politici, dai militari ai funzionari governativi, si intrecciano per rivelare l’impatto devastante del terrore nazista sulla psiche umana. La narrazione esplora temi come la delazione, la paura costante di essere sorvegliati, la coercizione e la perdita di fiducia reciproca, in un crescendo di tensione. Informazioni: www.teatrogost.it, 333.9125100 - info@teatrogost.it