Tentata estorsione. Per Coppola chiesti due anni e mezzo

Il pm Mauro Clerici ha chiesto una condanna a 2 anni e mezzo di reclusione per Danilo Coppola, l’immobiliarista romano ex protagonista della stagione dei furbetti del quartierino, imputato per tentata estorsione ai danni di Prelios, società di gestione del risparmio proprietaria del complesso immobiliare Porta Vittoria, nel capoluogo lombardo.

Coppola, lo scorso agosto, è stato estradato da Abu Dhabi e trasferito nel carcere di Viterbo per scontare una pena definitiva di oltre 6 anni per la condanna del 2022 per bancarotta per i fallimenti del Gruppo Immobiliare 2004, di Mib Prima spa e di Porta Vittoria spa. E lo scorso giugno gli è stata anche inflitta un’altra condanna per bancarotta a 2 anni e 8 mesi nel processo milanese cosiddetto "Porta Vittoria bis". L’indagine sulla presunta tentata estorsione a Prelios, che è parte civile, era anch’essa una costola di quella sulle bancarotte.