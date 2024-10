Per i piccoli pazienti della pediatria del Niguarda un pomeriggio da film con i supereroi acrobati

Milano, 7 ottobre 2024 – Un pomeriggio da film, per i bambini della Pediatria di Niguarda. Oggi Spiderman, Wonderwoman, Superman, Hulk, Batgirl e tanti altri supereroi si sono calati dal tetto dell’ospedale per spuntare dalle finestre delle stanze dei piccoli pazienti.

Dopo la discesa i supereroi e le supereroine hanno sfilato in reparto per portare dei piccoli doni ai bimbi ricoverati e scattare delle foto ricordo dell’emozionante pomeriggio. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra l’Associazione GabryLittleHero ODV e l’Associazione SEA “SuperEroiAcrobatici”, volontari esperti in Edilizia Acrobatica.

La giornata è stata anche l’occasione per donare delle bilance al reparto da parte di CRAL4FUN Delpharm Milano srl, partner dell’evento. Da parte dell’ospedale va un ringraziamento “a queste associazioni per aver portato un po’ di coraggio e un momento di serenità e spensieratezza ai bambini e alle loro famiglie, durante un periodo così complesso come quello di un ricovero ospedaliero”.