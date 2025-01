Strage di Pioltello. Fascia regionale a Di Marco (M5S)

Sarà Nicola Di Marco, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, ad indossare la fascia istituzionale della Regione Lombardia sabato 25 gennaio durante la commemorazione dell’incidente ferroviario di Pioltello nel quale persero la vita tre persone e altre 46 rimasero ferite. Fatto non proprio consueto, Di Marco, consigliere d’opposizione, è stato autorizzato ad indossare la fascia e a rappresentare il Pirellone da Federico Romani, presidente del Consiglio regionale eletto nelle fila di Fratelli d’Italia, e più in generale dall’Ufficio di presidenza dello stesso Consiglio. Una delega concessa su richiesta del pentastellato che nei giorni scorsi aveva scritto a Romani: "La presenza della fascia istituzionale, simbolo della nostra Regione, sottolineerebbe il valore della memoria condivisa e la vicinanza concreta delle istituzioni a tutte le vittime, alle loro famiglie e ai cittadini colpiti da questa tragedia". Così si era rivolto Di Marco a Romani.

Ieri il via libera e il commento del capogruppo dei Cinque Stelle: "La tragedia di Pioltello ha segnato in maniera indelebile la nostra memoria e quella di un’intera comunità. Onorare il momento di commemorazione per noi del M5S è stato sempre un impegno da rispettare. Quest’anno sarà per me motivo d’orgoglio rappresentare il Consiglio regionale durante la cerimonia in programma sabato. La presenza della fascia istituzionale, simbolo della nostra Regione, vuole sottolineare il valore della memoria condivisa e la vicinanza concreta delle istituzioni a tutte le vittime, alle loro famiglie e ai cittadini colpiti da questa tragedia. Per questo ho voluto mettermi a disposizione del Consiglio regionale al fine di rappresentarne la partecipazione, durante la commemorazione alla quale sarò presente".

Giambattista Anastasio