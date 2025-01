Soldi ai Municipi. La Corte dei conti chiude il caso

La Corte dei Conti, interpellata dal Comune in merito all’articolo 4-quinquies del Decreto-Legge n. 7 del 29 gennaio 2024 (“Status degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento comunale”) e al relativo decreto ministeriale attuativo del 6 agosto 2024, ha condiviso l’orientamento interpretativo della Giunta sulla possibilità di riconoscere le indennità a presidenti e assessori municipali per le funzioni svolte ininterrottamente nel periodo compreso fra la fine di marzo (data di entrata in vigore dell’articolo 4-quinquies) e agosto (data di emanazione del decreto ministeriale).

La sospensione dei pagamenti ai componenti degli organi esecutivi decentrati era stata determinata da una divergenza interpretativa fra Governo e Comuni in merito agli articoli 17 e 82 del Testo unico degli Enti Locali. "Possiamo dichiarare conclusa una vicenda difficile", chiosa l’assessora al Decentramento Gaia Romani.