Sociale, scuola, giovani e verde. Sì al bilancio: nessuno resti indietro

"Guardare al futuro senza lasciare indietro nessuno". Un milione in più per il sociale, altri 3 per l’istruzione e il diritto allo studio, 20mila euro extra sulle politiche giovanili e lotta all’evasione fiscale che in due anni ha portato nelle casse del Comune 1,5 milioni. È l’ossatura del bilancio 2025 che Vimodrone ha approvato alla vigilia del nuovo anno. Confermati i fondi per verde e scuola, il 2025 porterà alle famiglie più welfare "con servizi capaci di rispondere a bisogni emergenti e di far fronte al carovita", spiega il sindaco Dario Veneroni. Fra le misure che vanno in questa direzione, "l’esenzione dall’addizionale Irpef per le fasce con Isee fino a 10mila euro". I conti "riflettono il nostro impegno nel garantire solidità e sostenibilità alle politiche locali, nonostante il contesto generale di tagli dei trasferimenti statali e di aumenti anche per il pubblico - sottolinea il primo cittadino -. Malgrado le difficoltà, con questa manovra abbiamo scelto di tenere al centro le persone e il benessere della comunità". "Il bilancio racconta una visione chiara e coerente: garantire qualità alla gente, affrontando le sfide economiche con responsabilità e attenzione - aggiunge Mattia Peduzzi, assessore alla partita -. Siamo consapevoli dei problemi demografici e occupazionali che ci attendono, ma siamo altrettanto determinati a costruire una città che vuole andare avanti senza dimenticare i più fragili". Un lavoro che ha viaggiato "su un doppio binario - ancora il sindaco - assicurare un’offerta solida, mantenendo una gestione rigorosa delle risorse". La città si è distinta per iniziative dedicate alla felicità, come lo psicologo gratuito. All’inizio, a spingere in questa direzione erano stati virus, lutti, smart working, didattica a distanza, poi si sono aggiunte cassa integrazione e incertezza sul futuro. Dalla pandemia in avanti ansia e stress hanno registrato un’impennata anche fra i giovanissimi e Vimodrone dal 2022 ha aperto lo sportello per contrastare il malessere. Servizio confermato dopo una fase sperimentale. Un esempio "dell’attenzione a tutto campo" che l’Amministrazione prova a garantire. Come la camera bianca per affrontare i conflitti, a casa, al lavoro, a scuola, fra vicini. Lo spazio Mediazione è gestito da volontarie arruolate dal Comune per riportare la pace fra genitori e figli, nelle coppie, tra colleghi, dirimpettai, compagni di banco e con i professori.