Sicurezza sulle strade di Zibido. Centomila euro per riqualificarle

Prosegue senza sosta l’ultimo intervento del 2024 del “Piano strade”, un progetto che l’amministrazione comunale guidata da Sonia Belloli ha messo a punto fin dal 2019.

Ogni anno, infatti, viene postata a bilancio una somma minima di 100mila euro da destinare alla manutenzione delle strade, partendo da quelle più ammalorate. Previsti interventi anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per la riqualificazione dei marciapiedi, per i parcheggi e per i dossi stradali.

"Dal 2019 - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Luca Bonizzi - sempre con Sonia Belloli sindaco, abbiamo deciso di avviare un programma continuativo, prevedendo un impegno di spesa annuale minimo, che però ogni anno viene integrato, anche grazie ai finanziamenti che riusciamo a ottenere partecipando a bandi di città metropolitana, regionali o nazionali. L’importo - prosegue l’assessore Bonizzi - è stato, infatti, in alcuni casi raddoppiato se non triplicato. Siamo consapevoli di non essere ancora riusciti a soddisfare tutte le esigenze e a intervenire ovunque sia necessario, anche perché il territorio e la rete viaria sono molto vasti. Però, in cinque anni molte vie sono già state riqualificate". In particolare, l’ultimo step dell’anno prevede l’asfaltatura del cortile delle case comunali di via de Gasperi a Badile, la scarificazione e la posa del tappetino di un tratto della via Papa Giovanni XXIII, di piazza Roma, via Primo Maggio (con l’abbattimento delle barriere architettoniche) e Carducci (uno dei parcheggi).

Interventi anche al corsello pedonale di via Vittorio Veneto e ai due dossi in via Binasco, che sono in porfido.

L’intervento in corso ha richiesto un investimento complessivo di circa 109mila euro.

"Un’azione concreta - evidenzia la prima cittadina Sonia Belloli - in linea con l’impegno che ci siamo assunti con i cittadini di mantenere in ordine e in sicurezza il territorio, anche per chi si sposta a piedi, in bicicletta, in moto o in auto. Monitoriamo costantemente i possibili finanziamenti ai quali poter attingere come amministrazione comunale, perché in questo modo possiamo affrontare e risolvere alcune situazioni rimaste in sospeso per tanti anni".