Si aggirava solo nel metrò, cane salvato

Lo hanno salvato mentre si aggirava sperduto sulla banchina della metropolitana rossa, alla fermata di Sesto Primo Maggio. Un pastore tedesco vagava da solo vicino ai binari, mettendo così a rischio la propria vita. Dopo le segnalazioni di pericolo, trasmesse alla vicina caserma della Compagnia di Sesto, i carabinieri sono arrivati sul posto per recuperare il cane. L’animale non ha opposto resistenza e si è subito affidato alle cure e alle carezze dei militari. Che, a loro volta, hanno chiamato il comando della polizia locale: saranno infatti gli agenti ad avviare gli accertamenti del caso, con l’obiettivo di risalire al padrone dell’animale. Se non sarà possibile trovarlo e nessuno si farà avanti per reclamarlo, il pastore tedesco finirà in canile e sarà dichiarato adottabile.

Da una prima ricostruzione pare che il cane un padrone lo abbia e che l’episodio non sia riconducibile a un abbandono. Il quattrozampe dovrebbe essere sceso da un autobus, probabilmente al capolinea di piazza Primo Maggio, per poi perdersi e non ritrovare più il suo proprietario. A quel punto, spaventato per la gente, il traffico e i rumori, avrebbe preso la rampa di scale fino a finire sulla banchina della metropolitana. La.La.