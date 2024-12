Servono guardia giurata e operaio metalmeccanico

Guardia particolare giurata, 1 posto. Mansioni: pattuglia notturna e pronto intervento; Requisiti: patente B e auto, cittadinanza italiana o di uno stato Ue, possesso di titoli prefettizi validi (decreto o porto d’armi) o disponibilità al conseguimento; Contratto: full time o part time orizzontale su turni notturni, fine settimana e festivi; sede di lavoro: Brescia; Cv con autorizzazione al trattamento dati personali a selezione@fidelitas.net – riferimento 40019 e codice “Cpi Brescia” –, e a idobrescia@provincia.brescia.it. Operaio/a per lavorazione metalli, 1 posto. Mansioni: carico/scarico macchine Cnc, lavaggio su impianto automatico, lavori di sbavatura; Requisiti: patente B, competenze informatiche di base e licenza media/diploma, indispensabile ottimo italiano/madrelingua; Contratto: apprendistato per candidati/e di età non superiore a 29 anni, si valutano anche figure di età superiore con esperienza, da assumere con iniziale contratto a tempo determinato; Sede di lavoro: Rezzato; Cv con autorizzazione trattamento dati personali a amministrazione@delbarbasrl.it e in copia a idobrescia@provincia.brescia.it codice 39843.