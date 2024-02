“Seriamente comici“ a teatro. Ingresso libero

Oggi alle 17 va in scena la eco- comicità. Torna con il secondo appuntamento dell’anno la domenica pomeriggio dedicata alla comicità. Il ciclo di incontri con gli artisti è chiamato “Seriamente comici” con la direzione artistica di Eugenio Chiocchi e la colonna sonora dal vivo di Pier Pollastri. Oggi una delle novità è il tema trattato, Alessandra Brambilla, Steve Vogogna e altri si cimenteranno sul palco con pezzi dedicati all’ecologia. "Ringrazio il Comune di Novate e in particolare Angela Tarallo dell’ufficio cultura per averci dato per il secondo anno la possibilità di portare un po’ di divertimento e allegria anche qui a Novate", spiega Chiocchi. Il teatro è infatti un posto ideale dove gli artisti si sentono a proprio agio per poter provare i loro pezzi o perfezionare qualche sogno segreto tenuto nel cassetto.

Grazie a questa rassegna si sono susseguiti sul palco comici come Marco della Noce, Kalabrugovic, Andrea di Marco, Nadia Puma, Annetta Chiarito e altri ancora. Altro scopo è portare le famiglie a teatro. Gli spettacoli iniziano alle 17, nel teatro Testori di via Vittorio Veneto, 18. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Da.Fa.