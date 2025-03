Scuola professionale Ciofs. Progetto “diversoaperitivo” l’inclusione vissuta sul campo

Il progetto "Diversoaperitivo" racconta l’esperienza di inclusione che gli studenti del Centro di formazione Ciofs Cinisello hanno vissuto insieme ai ragazzi della fondazione Insieme per l’autismo e alla cooperativa Arcipelago, che da anni si occupa di disabilità. Settimane intere trascorse in cucina e dietro al bancone del Bar Motta, che un anno fa ha visto un inedito passaggio di consegne: gli storici titolari Daniela e Maurizio Bonomi dopo 42 anni hanno donato il locale di via San Paolo per dare un’opportunità a Simona Molteni e a suo figlio Matteo, affetto da autismo. "Siamo stati nel bar e abbiamo aiutato nella preparazione di diversi cocktail, alcuni dei quali saranno serviti proprio per questo evento", hanno raccontato ieri gli alunni della classe 3F, durante il banchetto allestito a scuola che ha messo in mostra le competenze acquisite e i risultati di questo percorso tra formazione e inclusione, alla presenza di compagni, onlus, docenti e amministrazione. Non solo beverage, gli alunni della 4A insieme alla coop Arcipelago si sono occupati della parte food. "Abbiamo preparato insieme le tartine di salmone e bresaola, le tartellette dolci con la crema e la frutta e i biscotti di frolla - ha spiegato Anna, 17 anni -. Ci siamo divertiti molto e i ragazzi sono stati molto bravi". Un progetto che ha arricchito tutti "è stato piacevole stare al Bar Motta - hanno rivelato gli studenti di 3F -. Abbiamo capito che non ci sono differenze e siamo tutti ragazzi. Abbiamo toccato con mano la loro grande paura di sbagliare e la comprendiamo bene. Abbiamo provato a incoraggiarli. Da questa esperienza abbiamo tratto un insegnamento incoraggiante: se si vuole fare qualcosa nella vita, si può, come ci hanno fatto vedere i ragazzi del Bar Motta". La.La.