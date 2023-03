Festa nella scuola intitolata ad Alda Merini: “Avremo anche un giardino poetico”

La festa alla scuola Alda Merini con la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti

Milano – I violini e i flauti , i pianoforti e le chitarre. Un concerto inconsueto di lunedì mattina. Ma alla scuola di via Sapri 50, a pochi passi dalla Certosa di Garegnano e dal Musocco, è festa nel nome di Alda Merini a cui è stato dedicato l’istituto comprensivo a indirizzo musicale che racchiude cinque plessi: le due scuole secondarie di primo grado di via Gallarate e via Sapri, le primarie Pareto e Magreglio (ospitata in via Sapri in attesa della ricostruzione dell’edificio) e la scuola dell’Infanzia di via Sapri.

Ospite d’onore, la sottosegretari al ministero dell’Istruzione Paola Frassinetti che per prima cosa ha applaudito i ragazzi musicisti dell’Orchestra d’istituto, tra le anime di queste scuole punto di riferimento per i giovanissimi e le famiglie dei quartieri dell’estrema periferia nord ovest della città, luoghi aperti per attività sportive e artistiche anche in orario extra scolastico in sinergia con associazioni del territorio, professionisti e volontari.

"Il cambio di nome dell’Istituto comprensivo, da via Pareto ad Alda Merini è avvenuto durante il periodo Covid e non era stato possibile organizzare un evento. Ora rimediamo – spiega il dirigente scolastico Angelo Lucio Rossi –. Non vogliamo fare l’elenco di quel che non va ma porre l’accento su quello che di bello avviene qui, attuando il nostro patto educativo fatto di pazienza, tenerezza e rischio".

Il sottosegretario Frassinetti apprezza "questa scuola aperta al territorio. Porterò a Roma le istanze che mi vorrete suggerire e parlerò al ministro (Giuseppe Valditara, ndr) affinché questo diventi un modello di scuola da imitare, da far conoscere e da supportare".

La data scelta per la cerimonia è quella della vigilia della giornata della Poesia, primo giorno di primavera e giorno di nascita della poetessa dei Navigli Alda Merini, nel 1931.

In suo onore gli studenti hanno allestito una parete di ritratti. Non solo: da oggi fino al 1° novembre (giorno della sua morte, avvenuta nel 2009) ci saranno attività e progetti in suo nome, a cominciare dal concorso di poesia.

"Allestiremo anche un giardino poetico, che idealmente collegherà la zona dei Navigli alla nostra", aggiunge la vicepreside Rossella Viaconzi. Sabrina Geraci, presidente del Comitato genitori del plesso di Gallarate e capogruppo Lega in Municipio 8, annuncia un programma ricco. Dalla presidente di Municipio Giulia Pelucchi, "un augurio di buon lavoro all’Istituto comprensivo".