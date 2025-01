Schianto con un camion sulla Sp40. Non ce l’ha fatta l’automobilista

Non ce l’ha fatta l’uomo di 43 anni rimasto vittima di un terribile incidente con un camion lungo la provinciale 40 Binasco-Melegnano: è deceduto dopo il ricovero al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas di Rozzano. La vittima, della quale sono state rese note solo le iniziali, A.F., viveva da qualche tempo a Lacchiarella. L’incidente è avvenuto lunedì poco prima delle 12 sulla Sp 40 Binasca in territorio di Lacchiarella. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi del 118 di Milano anche con l’eliambulanza, carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale. Le condizioni della vittima, che era alla guida di una Jaguar, erano apparse serie e l’uomo era stato trasportato in ospedale in codice giallo. Una volta arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas, le sue condizioni sono però peggiorate forse a causa di lesioni interne riportate nello schianto, e il 43enne è deceduto. Praticamente illeso il conducente del camion, un uomo di 67 anni. In fase di ricostruzione la dinamica dell’incidente, che sarebbe avvenuto durante un sorpasso.

L’incidente è avvenuto su un tratto di strada spesso teatro di gravi incidenti stradali. Un lungo rettilineo che va dalla piscina comunale fino all’ingresso al centro urbano. Essendo scoperto da autovelox e tutor, a differenza del resto della provinciale 40, spesso le auto si lanciano in sorpassi di diverse auto e camion, manovre azzardate che hanno già provocato diverse vittime.

Una strada provinciale dove gli incidenti sono all’ordine del giorno. Solo nell’ottobre scorso aveva perso la vita un uomo, un operaio, travolto da un camion mentre attraversava la strada proprio nei pressi del centro natatorio. E prima di Natale, sempre a Lacchiarella, si era registrato un altro incidente mortale, ma sulla strada che porta alla frazione di Mettone e alla provincia di Pavia. Aveva perso la vita un uomo di 67 anni finito fuori strada pare a causa della fitta nebbia e del fondo stradale ghiacciato. L’auto viaggiava a velocità sostenuta e aveva percorso diversi metri in un campo, prima di fermare la sua corsa in un canale.