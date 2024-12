San Donato invece batte cassa

Mense scolastiche: prosegue, da parte del Comune, l’attività di recupero degli scoperti accumulati da morosi e insolventi. Dopo aver ridotto gli insoluti degli attuali iscritti al servizio, che a settembre 2024 ammontavano a 165mila euro e oggi sono scesi a 78mila euro, l’ente locale si sta muovendo anche sul fronte dei debiti accumulati negli anni scorsi da quanti non usufruiscono più delle mense comunali, avendo nel frattempo concluso il ciclo scolastico. In questi giorni sono in partenza gli avvisi di pagamento (con la messa in mora) relativi a 218 posizioni irregolari, per un totale di circa 200mila euro di pasti non pagati. Il termine per sanare gli scoperti è la fine di gennaio. Nel caso in cui i destinatari non provvedessero a saldare i debiti, si procederà con la riscossione coattiva. "L’obiettivo – dichiara l’assessore al bilancio Achille Taverniti – è garantire la sostenibilità economica del servizio. Come fatto con gli insoluti, puntiamo a fare altrettanto coi debiti pregressi, che intendiamo recuperare con fermezza, nel rispetto di tutti gli utenti".