Salva Milano, la Giunta replica a La Russa: "Presidente sgradevole, non avrà consensi"

"Ignazio La Russa (nella foto) dice che il Salva Milano è un Salva Sala? Io sono culturalmente abituato a badare a me stesso, fin dall’Expo". Il sindaco Giuseppe Sala replica al presidente del Senato sul nodo delle pratiche urbanistiche finite nel mirino della Procura. "L’aiuto che ora si sta chiedendo al Parlamento è relativo a dirigenti e funzionari comunali, che fanno il loro lavoro e si vedono indagati – continua il primo cittadino – La Russa a volte ha questa sgradevolezza. Non voglio portare acredine nei confronti di nessuno e tantomeno nei confronti del presidente del Senato. Un certo modo di far politica magari porta consensi, ma ho l’impressione che li porti più a livello nazionale che a Milano, che ancora rispetta un certo modo di essere e un certo stile. Ma alle Comunali manca ancora tanto, presumibilmente si voterà nel maggio del 2027. Le possibilità che dopo 15 anni di governo ci sia un nuovo ciclo di centrosinistra secondo me sono molto buone".

Sala, a questo punto, dichiara "rispetto per il lavoro della magistratura, ma osservo che in 12 o 13 anni non c’è stato nessun politico, urbanista o architetto che ha opinato sul nostro modo di procedere, ma neanche nessun giudice. Quello che è successo negli ultimi tempi è dovuto al fatto che i giudici del Tar hanno sempre dato ragione al Comune e quindi chi ha voluto esprimere contrarietà sulle procedure urbanistiche si è rivolto alla Procura". E ancora: "Il Salva Milano non metterà tutto a posto. Contestualmente dobbiamo partire con un nuovo Pgt. Ma per un lungo periodo abbiamo lavorato in un certo modo e con una certa logica, utilizzando normative regionali e statali. Sono sereno perché sappiamo cosa fare. Anche se io non ho la possibilità di incidere più di tanto su quanto farà il Parlamento".

L’ex presidente del Consiglio comunale Basilio Rizzo, storico esponente della sinistra radicale milanese, non ci sta e, dopo aver ascoltato le parole di Sala, commenta: "Non è vero che nessun politico in Comune ha detto nulla contro l’operato dell’amministrazione nelle pratiche urbanistiche. Io ho avanzato critiche puntuali".

M.Min.