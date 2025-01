Rifiuti rimossi posteggio ripulito

Ripulito e messo in sicurezza il parcheggio di via Marcora, che era stato ridotto a una discarica abusiva. Si è concluso l’intervento anti-degrado promosso dal Comune con l’obiettivo di ridare dignità all’area di sosta situata alle spalle di via Di Vittorio, presa di mira da incivili che ne avevano compromesso il decoro e la fruibilità attraverso il reiterato abbandono di rifiuti di ogni genere.

Il programma varato dall’ente locale è partito lo scorso autunno con gli interventi di manutenzione del verde: taglio dell’erba, potatura e sistemazione dei filari. Successivamente si è proceduto alla pulizia integrale dell’area, dalla quale sono stati rimossi tutti i rifiuti abusivi. Ancora. Per prevenire ulteriori abbandoni, in prossimità dell’ingresso del parcheggio sono stati installati portali che limitano l’accesso a veicoli di altezza inferiore ai 2 metri. Dalle dimensioni dei rifiuti raccolti, infatti, è emerso che chi ha effettuato gli abbandoni, nella maggior parte dei casi, ha utilizzato furgoni, camioncini o mezzi simili.

"Restituiamo al quartiere - dichiara il vicesindaco Carlo Barone - un parcheggio nuovamente fruibile, riportando decoro in un’area che era diventata degradata e fonte di possibili rischi per via dell’abbandono indiscriminato di materiali.

È nostra intenzione articolare una serie di azioni per prevenire e sanzionare chi deturpa diversi ambiti cittadini, agendo in totale spregio delle norme di convivenza civile. Fa specie che ciò accada in una città come la nostra, che offre diverse opzioni gratuite per smaltire i rifiuti, a partire dalla piattaforma di Monticello, passando per il servizio itinerante del Centro ambientale mobile". A.Z.