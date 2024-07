Ragazzi in tenda, una notte magica

Seconda edizione, tutto esaurito per “Ticket to the moon-Hotel natura”, un’esperienza che Pozzo dedica ai ragazzi fra i 10 e i 14 anni, d’estate. Laboratori sull’ambiente, una cena autogestita e le tende per trascorrere la notte tutti insieme all’interno del parco in via Aldo Moro . "L’iniziativa - spiega il Comune - permette di riscoprire il territorio con occhi nuovi e di imparare valori come la condivisione, la collaborazione e la cura di sé e di ciò che ci circonda, favorendo la nascita di nuovi legami". Per tutti una sorta di iniziazione "verde" ma anche emotiva alla quale famiglie e giovanissimi hanno risposto con entusiasmo. Per il borgo alle porte di Milano, un colpo d’occhio diverso sullo spazio pubblico trasformato in campeggio. Per i partecipanti, una lezione sul campo di tutela dell’ecosistema e solidarietà senza il comfort della propria cameretta. Un momento indimenticabile. Divertimento anche per il laboratorio di araldica organizzato dalla Pro loco di Trezzo per i più piccoli. Un tuffo nella storia per genitori e figli che si sono cimentati per qualche ora fra casate nobili e cavalieri. Un gioco alla scoperta delle radici. I volontari hanno organizzato visite guidate e affiancato i bambini impegnati a realizzare il proprio scudo personalizzato, seguendo le antiche regole medioevali. Bar.Cal.