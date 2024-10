"Ragazzi, fate gli infermieri". Parola della studentessa green

All’università in bicicletta, con il sole, sotto la pioggia o con la neve. Maria Giulia Golob, 26 anni, “studentessa green” al terzo anno di infermieristica, percorre da tre anni sulle due ruote la pista ciclabile che collega Basiglio a Humanitas University. "Il mio viaggio è in bicicletta in questi anni sono sempre stata presente alle lezioni con qualsiasi condizione meteo - spiega la studentessa -. Abito abbastanza vicino e le piste ciclabili rappresentano una grande opportunità. Perché utilizzare l’auto quando con la bicicletta posso raggiungere l’università transitando nella natura e nello stesso tempo fare attività fisica?". C’è una rete di ciclabili che permette di percorrere in sicurezza diversi Comuni del sud Milano. "Quando piove ho la mia grande mantella impermeabile con il cappuccio - spiega Maria Giulia - e nei giorni “impossibili” vengo a piedi".

L’università stessa promuove la mobilità sostenibile con una nuova Bike Station, che offre 30 posti per biciclette tradizionali ed elettriche, coperte e protette dalle intemperie, con punti di ricarica gratuiti per le e-bike. Entusiasta della scelta che la porterà a laurearsi in infermieristica fa un appello ai suoi coetanei affinché scelgano questa professione. "L’infermiere fa davvero la differenza nella vita delle persone, regalare anche solo un sorriso a chi sta male cambia decisamente la loro esperienza di malattia e possono viverla in maniera più serena". Sin da piccola appassionata di biologia, dopo aver tentato sia il test di medicina che quello per le professioni sanitarie, ha trovato il suo vero obiettivo nell’infermieristica. "Nel giro di qualche mese mi sono innamorata di questa professione, perché quello che volevo fare era prendermi cura del paziente e non curarlo, come fa il medico - racconta Maria Giulia Golob. Gli infermieri sono pochissimi nel nostro Paese, c’è una grave carenza.

È una professione che si sta consolidando sempre di più con i propri ruoli - prosegue la studentessa, con le proprie responsabilità e che ha un futuro ampio". Prossima alla laurea discuterà la tesi sulla dieta chetogenica, un modo per prevenire e curare molte malattie. "Non ascoltate le influencer, non è una dieta per perdere peso ma un protocollo medico. È fondamentale informarsi sempre in modo corretto" - conclude Maria Giulia Golob -.