Qualità dell’aria e inquinamento. Rilievi in corso

Dopo quelli già eseguiti tra marzo e aprile, sono in corso a San Donato ulteriori rilievi sulla qualità dell’aria, a cura di Arpa. Fino al 24 settembre una stazione mobile dell’Agenzia regionale per l’ambiente, installata nel giardino delle associazioni di via Unica Bolgiano, registrerà i livelli di biossido di zolfo (SO2), monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NO e NO2) e ozono (O3), Pm10 e Pm2.5. I dati raccolti offriranno al Comune un prezioso strumento per avere un’idea della qualità dell’aria e pianificare misure di mitigazione dell’inquinamento. Durante la precedente tornata di controlli, le sostanze inquinanti - le stesse attualmente sotto la lente - sono state tenute monitorate dal 6 marzo al 10 aprile, sempre attraverso una postazione mobile di Arpa, posizionata nel cortile della Casa delle associazioni. Le rilevazioni di allora saranno incrociate con quelle attuali, per un quadro della situazione il più dettagliato possibile.

A Paullo, sulla base dell’inventario delle emissioni rilasciato da Arpa nel 2024 con riferimento al 2021, il trasporto su strada si conferma come il macrosettore responsabile in via primaria del rilascio di emissioni di pm2.5, pm10 e ossidi di azoto. Nel paese del Sud Milano, l’agricoltura contribuisce in modo significativamente superiore rispetto alla media provinciale al rilascio di emissioni di ammoniaca (NH3), protossido di azoto (N2O), metano (CH4) e composti organici volatili (COV). Anche in questo caso, i dati rappresenteranno una base di partenza per studiare eventuali misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico, ad opera del Comune.

A.Z.