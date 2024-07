Provoca un incidente e fugge: è accusata di mancato soccorso

Si allontana dopo un incidente stradale senza prestare soccorso, ma viene rintracciata dalla polizia locale e denunciata. È successo ieri na Rho. La donna era alla guida di una Kia Venga e stava percorrendo via Ghisolfa quando si è scontrata con un’Opel Meriva che si è ribaltata, l’uomo alla guida è stato trasportato sotto choc all’ospedale di Legnano in codice giallo mentre la conducente della Kia Venga, presa dal panico, è scappata. L’auto, con segni sul paraurti anteriore, è stata bloccata dalla polizia locale mentre andava verso Lainate. Sono in corso gli accertamenti per capire se si sia trattato di una mancata precedenza, di certo c’è che la Kia, ripartendo, ha sbattuto contro il marciapiede e non ha prestato soccorso all’autista dell’altra macchina.Ro.Ramp.