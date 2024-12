Pronta la rampa di mattoncini donati dai bimbi

È una festa di colori, realizzata con circa 11mila mattoncini Lego. Si tratta della rampa (nella foto) per disabili realizzata a Corsico e inaugurata alla giocheria Piperita. È stata realizzata con l’aiuto di tutti, soprattutto di tanti bambini. Una barriera architettonica abbattuta in pochi giorni lanciando un messaggio di solidarietà molto forte a favore di chi ha problemi con la deambulazione. Alla prima erano presenti tanti corsichesi e anche alcuni ragazzi in carrozzella che l’hanno subito provata. L’iniziativa era stata lanciata il 16 novembre scorso e in pochi giorni erano stati raccolti migliaia di mattoncini. "È stato davvero emozionante, anche la fase della realizzazione è durata molte ore. Ma abbiamo abbattuto una barriera architettonica – racconta Elena Moro, titolare del negozio di giocattoli e del laboratorio per bambini –. Durante la posa i bambini hanno lanciato un oooh di ammirazione e stupore. E poi tutti a indicare i mattoncini dicendo “quello l’ho portato io“".

Una rampa che attira anche la curiosità dei passanti perché i colori regalano allegria e porta un messaggio fantastico. I pezzi avanzati verranno donati ad alcune associazioni. "Abbiamo ricevuto telefonate per rilanciare il progetto e a Catania ora realizzeranno una rampa analoga". L’iniziativa lanciata dalla “giocattolaia“ per sensibilizzare sull’abbattimento delle barriere architettoniche ha commosso anche Antonio Cozzolino, il cliente di vecchia data che ha fatto presente la difficoltà di accesso al negozio. Qualche giorno dopo nacque l’idea di realizzare una rampa con mattoncini Lego per sensibilizzare tutti. "Potevo acquistare una rampa qualunque su Amazon – aggiunge Elena – ma questa che abbiamo realizzato porta un messaggio a chiunque passi".

Massimiliano Saggese