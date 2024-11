Progetto solidale “Cuore rosa“. Prendersi cura di chi ha un tumore

"Ciao, mi stanno venendo a prendere con la macchina dell’associazione e mi portano a fare la visita. Tu non preoccuparti: ora scendo e mi metto le cuffie così ascolto un po’ di musica e sto tranquilla. E poi sono in buone mani: è stata una fortuna trovare questi servizi perché la mamma non poteva prendere altri giorni di lavoro". Il vocale lo manda una ragazza, paziente oncologica, alla sua amica. Il trasporto oncologico viene effettuato dall’associazione colognese Lorenzo Perrone, che ha lanciato una raccolta fondi proprio per sostenere il progetto "Cuore rosa", creato dalle donne per aiutare altre donne. "La particolarità distintiva è che anche le autiste e accompagnatrici sono esclusivamente donne. Questa scelta punta a creare un rapporto empatico tra le volontarie e le beneficiarie del servizio, facilitato dalla comunanza di genere".

La campagna "Nel cuore delle donne" ha già visto il contributo di 99 donatori per oltre 8.500 euro, che andranno a coprire i costi di più servizi: oltre al trasporto sanitario, anche il supporto psicologico, consigli di make-up durante la malattia, visite senologiche gratuite. "Ogni contributo sarà indispensabile continuare a supportare, in maniera gratuita, le donne malate di tumore". Nel 2021 era nato il servizio di accompagnamento tutto al femminile. "I risultati sono stati eccellenti sia sul piano qualitativo che quantitativo: in tre anni, dal 2021 al 2023, sono stati effettuati 594 trasporti gratuiti. Il successo di Cuore Rosa ha spinto gli operatori e i volontari ad ampliare il progetto: un’offerta articolata di servizi gratuiti studiati per consentire alle donne malate di riappropriarsi della loro vita e della loro femminilità". Con il primo obiettivo – già superato – di 7.500 euro, la onlus potrà finanziare circa 100 colloqui al femminile di supporto psicologico e trasporti dedicati esclusivamente alle donne per i prossimi 6/7 mesi. I colloqui psicologici costano all’associazione 20mila euro all’anno, mentre l’accompagnamento sanitario è stimato sui 30mila euro. "Queste cifre comprendono anche le quote parte dei costi generali per lo sportello e il trasporto, inclusi affitto della sede, spese di segreteria, elettricità, riscaldamento, telefono, connessioni".