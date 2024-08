Prime istanze sul nuovo Pgt: le presenta Avs

Due istanze al nuovo Pgt: una sul piano di rischio aeroportuale relativo al vicino aeroporto di Bresso, l’altra sull’antenna abusiva presente in viale Fulvio Testi 176. Le ha presentate Alleanza Verdi Sinistra, dopo che l’amministrazione ha riaperto i termini per la presentazione di suggerimenti e proposte per la redazione del nuovo piano di goverbno del territorio. "Sembrano due temi lontani tra loro, ma in realtà sono fortemente collegati – commentano Gaetano Petronio, segretario di Sinistra Italiana Cinisello Balsamo, e Francesco Casarolli, portavoce di Europa Verde Cinisello Balsamo –. Il piano di rischio aeroportuale allegato all’attuale Pgt risale al 2014 mentre l’aeroporto di Bresso ha aggiornato il suo regolamento nel 2022, consentendo il transito di aerotaxi e jet privati".

La proposta è quindi quella di aggiornare quel documento "per rendere più sicure le zone della nostra città interessate dall'attraversamento di questi velivoli". La battaglia è aperta ormai da mesi contro l'antenna di viale Fulvio T4esti, che ha visto anche la nascita di un comitato cittadino. "Sempre applicando il regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti dell'Enac, abbiamo trovato conferma a quello che continuiamo a dire da mesi: il ripetitore di viale Fulvio Testi 176 dev'essere abbattuto", perché sarebbe troppo vicino, troppo alto e perché rientrerebbe nelle "attività che prevedono l'emissione di onde elettromagnetiche, per le possibili interferenze con gli apparati di navigazione".