Presto i nomi dei nuovi insigniti al Famedio

Termini delle candidature scaduti ieri, presto i nomi dei cittadini che saranno insigniti dell’onorificenza al Famedio del cimitero edizione 2024. Un riconoscimento "con cui la città intende onorare la memoria di chi si è adoperato in modo significativo per la crescita civile e sociale della città". Candidature pronte con un vincolo, che varrà anche per le proclamazioni: i candidati devono essersi distinti per iniziative di carattere sociale, assistenziale o filantropico, per atti di coraggio, per particolari manifestazioni di amore verso la città o con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere o arti, del lavoro, della scuola, dello sport, politico o istituzionale. Lo scorso anno furono insigniti il volontario e anima di Mani Tese Enrico Brambilla, suor Clemente Frola, il maresciallo Paolo Bianco e il partigiano Luigi Fossati.M.A.