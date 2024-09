Pre e post scuola flop a Colturano: "Poche iscrizioni, niente servizio"

Poche iscrizioni, a Colturano saltano il pre e il post scuola. Lo ha annunciato il Comune, spiegando che il mancato avvio dei due servizi è legato al numero troppo esiguo di adesioni da parte delle famiglie. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, il “post“ ha incassato 3 iscrizioni, mentre il “pre“ nemmeno una. Alla primaria si registrano 4 iscritti al pre e uno al post. "Con questi numeri risulta impossibile attivare il servizio", osservano il sindaco Giulio Guala e l’assessora all’istruzione Jolanda Bongo, rammaricati perché erano state le stesse famiglie, nei mesi scorsi, a chiedere di poter contare su un’estensione dell’orario. "Questa rappresenta un’occasione persa – proseguono sindaco e assessora –, a fronte di esigenze che erano state esplicitate da numerosi nuclei familiari, la scorsa primavera, e delle energie spese per fare in modo di attivare il servizio". Un servizio che, peraltro, era stato pubblicizzato per tempo, già a partire dallo scorso aprile, mentre le pre-iscrizioni erano rimaste aperte fino al 31 luglio.

Sempre a proposito di servizi scolastici, a San Donato il Comune annuncia linea dura sulle mense scolastiche: gli insolventi non potranno completare l’iscrizione per il 2024-2025, e dunque accedere al servizio, finché non avranno sanato gli scoperti pregressi. "Su un totale di circa 1.800 famiglie i cui figli usufruiscono del servizio di refezione, ad oggi 109 risultano non avere saldato quanto dovuto per i pasti consumati a scuola – fa sapere l’ente locale –. Il totale dell’insoluto accumulato da questi nuclei familiari ammonta a 156.402,30 euro. Le famiglie insolventi (che il servizio Istruzione sta contattando in questi giorni), fino a che non regolarizzeranno la propria posizione non potranno perfezionare l’iscrizione al nuovo anno di refezione e, di conseguenza, non potranno usufruire del servizio".

A Vizzolo Predabissi infine si cercano volontari per il Pedibus, il servizio che accompagna i bambini a scuola a piedi. Per informazioni è possibile contattare il numero 320/7445200.