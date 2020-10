Milano, 26 ottobre 2020 - Nuovo look per piazza Sicilia a Milano. Sono terminati in questi giorni i lavori di rinnovamento dei circa mille metri quadrati, comprendenti anche le vie Seprio e Sacco, inclusi nel progetto "Piazze Aperte", che ha gia' rigenerato tanti spazi pubblici in tanti quartieri della citta' con interventi di urbanistica tattica e Patti di Collaborazione tra cittadini e Comune.

Anche in piazza Sicilia grande attenzione e' stata data alle necessità dei bambini e dei ragazzi. Il primo intervento ha riguardato l'area davanti alla scuola che e' stata pedonalizzata, rendendo cosi' piu' sicura e piacevole l'entrata e l'uscita degli alunni, e attrezzata con tavoli da ping-pong e da pic-nic, panchine in legno, rastrelliere per biciclette e alberi in vaso. La scorsa settimana l'area è stata colorata da ragazzi, residenti e volontari con decorazioni nate su ispirazione di un progetto visivo di Marco Ortensi in collaborazione con AMAT.

In via Sacco è stato allargato il marciapiede dal lato della scuola lungo tutto l'edificio. L'incrocio tra via Sacco e via Seprio è stato messo in sicurezza, è stata accorciata la lunghezza degli attraversamenti pedonali per renderli più facili ed è stato ampliato lo spazio pedonale a disposizione dei genitori in corrispondenza dell'ingresso della scuola. L'intervento non ha ridotto i posti auto; al contrario, la sosta è stata riordinata per proteggere le alberature e dissuadere la sosta irregolare delle auto.

Piazza Sicilia "aperta" connette così la scuola, la vicina biblioteca comunale, e il parco prima diviso dalla rotonda grazie anche agli attraversamenti pedonali agevolati. Con il supporto e l'aiuto delle associazioni, dei cittadini e della vicina biblioteca i nuovi spazi presidiati e animati. Il progetto nasce da una richiesta di cittadini e associazioni nell'ambito dell'avviso pubblico "Piazze aperte in ogni quartiere" promosso dall'Amministrazione comunale con l'obiettivo di coinvolgere il territorio nella rigenerazione e nella cura dello spazio pubblico.

L'intervento è stato realizzato in collaborazione con l'associazione dei Genitori di Novaro Ferrucci, l'Associazione dei Genitori Monteverdi, l'Associazione Sportiva spazio Desequilibrio, l'Associazione Teatro Quattro, l'Associazione Walter Vinci onlus, Residenti in zona, Veolia, Muba, Music Think Tank, Metiss'Art, Pattinaggio Artistico Maga, Family Dance, Crédit Agricole, e Istituto Comprensivo Umberto Eco. Nell'intervento rientra anche il progetto CambiaCi con Veolia e Muba che porterà nella piazza un elemento tecnologico in grado di ridurre l'impatto ambientale scelto dai bambini.