Piattaforma anti-hacker gratis per le imprese

La piattaforma contro gli attacchi informatici di Assintel (l’associazione nazionale delle imprese Ict), il Threat Infosharing diventa pubblica grazie a un accordo tra il Comune di Milano e Assintel-Confcommercio. Il sistema è in grado di identificare e segnalare una vasta gamma di minacce informatiche, tra cui campagne di phishing mirate, e le principali nuove vulnerabilità tecnologiche, in modo da prevenire futuri attacchi. Può anche segnalare l’elenco completo degli indirizzi Ip sospetti da cui sono stati rilevati tentativi di attacco ed evidenziare le tendenze e le attività nel campo del ransomware, uno dei rischi informatici più gravi per la sicurezza dei dati. "L’accordo segna un passo importantissimo a favore delle imprese del territorio – spiega la presidente di Assintel Confcommercio, Paola Generali – a cui viene messo a disposizione gratuitamente uno strumento utile, sia dal punto di vista economico che sociale. Le aziende Assintel mettono a disposizione del territorio il proprio know how in materia di cybersecurity".

"Gli attacchi informatici in particolare ai danni delle pmi sono in aumento - sottolinea Layla Pavone, coordinatrice del Board per l’Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano - sia nei numeri sia nella gravità delle conseguenze. È quindi fondamentale insistere sul ruolo centrale della cyber sicurezza nella transizione digitale, attraverso la fattiva collaborazione fra istituzioni e organizzazioni e con iniziative per condividere con cittadini e imprese gli strumenti".