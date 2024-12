Operazione Smart, città al setaccio. Controllate 60 persone, 14 le multe

Oltre 30 veicoli e 60 persone controllati. È il bilancio dell’operazione Smart a San Donato, con una serie di controlli che si sono sviluppati in diverse zone della città ad opera della polizia locale. Tredici persone tra agenti e ufficiali, guidati dalla neo comandante Samanta Zacconi, sono state impegnate nelle verifiche, che hanno riguardato la viabilità, ma anche i parchi cittadini e numerosi esercizi commerciali. Complessivamente, sono state elevate 14 sanzioni per diverse infrazioni. Intanto, nel pomeriggio di martedì la polizia locale è intervenuta sul raccordo sandonatese dell’A1 per rilevare un frontale fra un taxi e un’altra auto. Due i feriti, trasportati in ospedale in codice giallo. "La concentrazione al volante è fondamentale, soprattutto in prossimità di tratti stradali impegnativi. Invitiamo a guidare sempre con prudenza e a rispettare i limiti di velocità", è l’appello della comandante Zacconi.