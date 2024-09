Open day alla Casa di comunità: assistenza a 360 gradi

Open day alla Casa di comunità a Pioltello, porte aperte al pubblico il 21 settembre alla scoperta della struttura in via San Francesco inaugurata nove mesi fa. Un modo per aiutare i pazienti a familiarizzare con i servizi. Con 250 accessi al giorno il polo è "un punto di riferimento per il territorio" e ora prova a fare di più. Cinque gli ambiti a disposizione nella giornata: medicina dello sport, assistenza domiciliare, consultorio, medicina legale e centro vaccinale. Medici e infermieri spiegheranno i servizi offerti nel dettaglio. Obiettivo "potenziare le attività di prevenzione e promozione della salute, di assistenza, di prossimità e di presa in carico per una risposta più veloce e appropriata ai bisogni dei cittadini". Ciascuno ha il proprio percorso. Tra le prestazioni a disposizione, il nuovo Punto unico di accesso, dove si valuta il caso, Scelta e revoca del medico. Ci sono anche gli ambulatori degli infermieri, medici di famiglia e la continuità assistenziale, l’ex guardia medica.

La struttura, che si sviluppa su circa 600 metri quadri di superficie è stata al centro di un profondo restyling finanziato dai fondi del Pnrr: 229mila euro per rifare gli ambienti, più 18mila euro dal Fondo opere indifferibili, più altri 61mila per la nuova Centrale operativa territoriale, terzo pilastro della riforma dopo case e ospedali di comunità, alla quale è affidato il compito-chiave di gestire le dimissioni protette dei pazienti fragili e affiancare le famiglie nella cura. La Casa, fulcro del distretto del quale fanno parte anche Mediglia, Pantigliate, Paullo, Peschiera e Tribiano, è nel polo Don Franco Maggioni. Per l’open day l’Asst ha organizzato una serie di attività, dalle informazioni sulla campagna antinfluenzale autunnale alla lezione di tai chi per le donne in menopausa (11-30-12.15), a una panoramica sui servizi legali. L’ingresso è libero e senza appuntamento dalle 8.20 alle 16. Per informazioni 02/98118117.

Barbara Calderola