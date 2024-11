Nuovi alberi in arrivo: "Ringraziamo i volontari"

Piantumazione partecipata con donatori e volontari dell’associazione no profit Selva Urbana in corso Europa 83, vicino al torrente Lura. Altri 320 alberi a pronto effetto in 20 aree verdi tra scuole, parchi e giardini che verranno messi a dimora dal Comune. E poi ci sono i progetti dell’associazione Bosco Gentile che sta realizzando un bosco in via Ospiate con 170 alberi e 800 violette. Dopo l’abbattimento di 450 piante danneggiate da età, malattie e siccità delle estati 2022 e 2023, in città è iniziata una vera e propria "forestazione urbana" per sostituire le piante abbattute. In collaborazione con Selva Urbana sono stati piantati altri 100 alberi nell’area riqualificata a bosco in corso Europa 83A, in aggiunta ai 100 alberi già piantati nel 2023.

"Rinnoviamo i nostri ringraziamenti al Comune di Rho che continua a prestare massima attenzione alle tematiche ambientali e ai donatori W Executive che sono al nostro fianco per il terzo anno di seguito contribuendo a rendere la città sempre più verde", dichiara Davide Cazzaniga, presidente di Selva Urbana. Dal 2021 il Comune l’associazione no profit hanno dato il via alla riqualificazione a bosco di tre aree, via Moscova, corso Europa 83A e via Deledda, arrivando a piantare circa 700 piante in quattro anni.

"Prendersi cura del verde è prendersi cura di tutta la comunità - commenta l’assessore alla Sostenibilità, Valentina Giro -. Ringrazio l’associazione per la collaborazione che prosegue negli anni e che contribuisce a plasmare un’immagine diversa per la città, con più aree verdi e più alberi, un plauso a donatori e volontari che contribuiscono a questi progetti, uniti dalla consapevolezza di dover agire oggi per assicurare un futuro migliore alle nostre aree urbane". In arrivo anche 320 piante in parchi pubblici e giardini delle scuole. "Abbiamo dato la priorità ai parchi pubblici più frequentati, come il parco Europa dove avremo la posa di una sessantina di esemplari. Otto giardini scolastici saranno arricchiti di nuove specie per dare più ombra ai bambini e rendere più fruibili le aree esterne nella bella stagione. Ma il lavoro non finisce qui: stiamo finalizzando un nuovo progetto, che vedrà la luce nel 2025 per altri 300 alberi da dedicare ai filari stradali, sia per il ripristino degli alberi mancanti, come in via De Gasperi, che per la creazione di nuove alberature lungo le vie cittadine. Il verde è un elemento prezioso per il benessere di tutti e per la mitigazione dei cambiamenti climatici".