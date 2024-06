Non vanno in vacanza i servizi della “Casa di comunità“

Lo sportello di ascolto, i laboratori di sartoria, cucina e mercatino, ma tanto altro. Per non lasciare solo chi resta in città, la Casa della cittadinanza ospiterà tante iniziative pensate per adulti, ragazzi e bambini. "I servizi puntano al benessere della comunità, come il supporto ai debiti scolastici, i workshop artigianali e radio, le serate all’insegna della convivialità – spiega l’assessore al sociale Riccardo Visentin –. Le proposte offerte tra giugno e luglio sono varie e per tutti, in linea con la realtà della Casa della cittadinanza, lo spazio a misura di cittadino attivo dal 2018 in viale Abruzzi 11: offrire supporto ai cittadini della Crocetta e di Cinisello Balsamo su tanti bisogni quotidiani, dalle pratiche on line ai laboratori". In quest’ ottica sono nate le nuove offerte per coinvolgere le persone in questi mesi estivi.

"Recentemente, grazie al programma europeo Urbact IV sulla rigenerazione urbana e la coesione sociale, di cui proprio il Comune è capofila, abbiamo organizzato due momenti di incontro aperti alla comunità del quartiere. La partecipazione è stata sorprendente e variegata: non solo chi abita la Crocetta, ma anche chi lo vive per altri motivi. Come insegnanti, genitori degli studenti delle scuole, operatori dei servizi", racconta Veronica Salerio, coordinatrice di Casa della cittadinanza. "Da questo incontro è nata, ad esempio, l’esigenza di attivare proposte per la sera, di cui il rione è mancante. In questo modo abbiamo potuto creare un palinsesto che nasce dai reali bisogni e desideri delle persone che animano la Crocetta".

Così, oltre a giochi e laboratori, sono spuntate per la prima volta le proposte del giovedì sera, che dalle 18,30 alle 21 vedono momenti conviviali attorno alla tavola e cene multietniche. Il 21 giugno sarà organizzato un aperitivo in inglese; il 27 giugno una serata karaoke, il 4 luglio una “game night“ e l’11 luglio la sperimentazione di uno spettacolo teatrale. La.La.