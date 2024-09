Musica, pittura, solidarietà. Flash mob delle scuole e un sostegno alle famiglie

Un seminario di approfondimento ma anche musica, laboratori di pittura, il flash mob dei ragazzi delle scuole e le testimonianze dei familiari-caregivers.

Sono solo alcuni degli eventi in programma durante l’Alzheimer Fest, iniziativa dedicata alle demenze senili e alle loro prospettive di cura, in agenda a Melegnano dal 20 al 22 settembre con un calendario tra i più corposi.

Organizzano, insieme al promotore Michele Farina, l’amministrazione comunale e Amame, associazione che fornisce aiuto ai malati di Alzheimer e ai loro familiari. Si comincia venerdì 20 settembre alle 20.30 alla Corte dei Miracoli a Melegnano, col prologo teatrale “Frammenti Alzheimer” e si prosegue sabato 21 settembre, dalle 9 alle 14 al Castello mediceo, col seminario "Demenze: c’è ancora domani", riservato agli operatori del settore.

Nel pomeriggio, musica e danze, letture per bambini, una performance del poeta melegnanese Guido Oldani e tanto altro ancora. Domenica si replica, con pittori e vignettisti, i racconti degli assistenti domiciliari e il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole cittadine. Il programma completo di Alzheimer Fest è consultabile sui social, a partire dalla pagina Facebook del Comune. L’iniziativa sarà anche l’occasione per accendere i riflettori su Amame, associazione di Melegnano che dal 2017 affianca i malati e le loro famiglie. Karaoke, giochi cognitivi e giardinaggio sono solo alcune delle attività proposte durante la manifestazione agli anziani ospiti, mentre ai loro caregivers si offrono colloqui psicologici e sedute di counseling.

L’associazione è l’unica della zona a fornire questi servizi, tanto che negli anni è diventata un punto di riferimento per centinaia di persone, anche in arrivo da fuori città. La tre giorni melegnanese è una delle 6 tappe nazionali di Alzheimer Fest. "Un evento che vuole promuovere l’inclusione e ridare dignità ai malati", commenta la presidente di Amame, Caterina Ippolito. "Un’opportunità per sensibilizzare e stimolare il dibattito", aggiunge l’assessora ai Servizi sociali, Serena Mazza.