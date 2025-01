"Minori e sociale priorità assoluta" nel primo bilancio di Diego Boscaro

Imu per capannoni e aziende in leggero aumento, ritocco a tasse e tariffe, "problemi oggettivi e una priorità assoluta, finanziare settore sociale e tutela minori - così il sindaco - : un’Amministrazione deve fare delle scelte". Primo bilancio per la neo Amministrazione guidata da Diego Boscaro, primo faccia a faccia in aula con la minoranza. Da cui sono piovute le critiche: "Aumenti per cittadini e operatori, ma progetti zero. La zampata promessa in campagna elettorale ancora non si vede".

È in carico al neosindaco Diego Boscaro la delega al bilancio comunale, è spettato a lui, nell’ultimo consiglio comunale dell’anno, la presentazione di numeri e obiettivi del documento 2025. 11 milioni e trecentomila euro circa la voce di pareggio entrate uscite, un capitolo spese correnti "su cui inciderà in futuro una maxi campagna di efficientamento energetico degli edifici pubblici", un solo maxi progetto nella pagina investimenti, 900 mila euro per i nuovi loculi del cimitero. Al centro del dibattito gli aumenti o i ritocchi tariffari, "una scelta che abbiamo dovuto fare - così il sindaco - per fronteggiare anche una spesa aumentata e imprevista per tutela di minori. Il 2024 ha fatto registrare un boom di casi, che costano. Non è opportuno parlare di denari in questo caso. E quello che è giusto fare si fa".

Anche a Vignate si andrà gradualmente al recupero di tributi non versati, con un accento sulla Tari e le aziende, "sono andato io, personalmente - così Boscaro - a citofonare a realtà che operano soprattutto nella zona artigianale di viale Lombardia, e che non versano da anni".

Fra i ritocchi anche qualche tariffa nuova: fra queste la tariffa matrimoniale, "15 euro per sposarsi im municipio, non era mai accaduto" lo strale dell’ex sindaco Paolo Gobbi, oggi capogruppo di minoranza. Tranchant il sindaco: "La nostra opinione è che, disgraziatamente, ciò che è gratis sembra valere zero. E che un minimo contributo, in questo caso davvero minimo, conferisca il giusto valore a qualsiasi cosa, qualsiasi edificio, qualsiasi servizio".

Sul bilancio in generale: "Ci hanno criticato come se fossimo qui da quattro, cinque anni. Ma chi ci ha preceduto sa bene che vi sono problemi concreti. Fra gli altri, un serio deficit nell’organico comunale, in più settori e che condiziona ogni attività. Anzi, faccio un appello: se c’è un geometra che vuol venire a lavorare in municipio, c’è un bando aperto. E zero richieste".

Monica Autunno