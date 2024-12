Milano, due tentate rapine in corso Buenos Aires: una delle vittime accoltellata al viso. Tre arresti

Milano, 4 dicembre 2024 – Il doppio raid in strada. Una delle vittime colpita al volto con un fendente. L'intervento della polizia e l'arresto della banda di giovanissimi rapinatori. In manette tre tunisini di 18, 21 e 23 anni, bloccati dagli agenti delle Volanti e del commissariato Città Studi. Il più giovane è stato anche indagato per interruzione di pubblico servizio, perché la sua fuga in metrò ha provocato la chiusura temporanea della fermata Lima per venti minuti tra le 20.56 e le 21.16.

In corso Buenos Aires

Stando a quanto ricostruito, i tre sono entrati in azione alle 20.45 di martedì 3 dicembre, quando hanno accerchiato un ventiquattrenne pakistano in corso Buenos Aires per derubarlo; la vittima designata si è difesa dal tentativo di rapina. In quegli istanti, i poliziotti di una Volante di pattuglia nella zona si sono accorti di quello che stava succedendo e sono subito intervenuti per fermare i fuggitivi. Due sono stati intercettati subito, mentre il diciottenne si è infilato nella fermata Lima della metropolitana 1 ed è salito sul treno in arrivo, diretto a Sesto San Giovanni. Anche grazie agli addetti alla sorveglianza di Atm, gli agenti sono riusciti ad arrestare il giovanissimo nordafricano alla fermata successiva di Loreto.

La seconda vittima

Nel frattempo, un ventiquattrenne egiziano ha chiesto aiuto ai poliziotti, dicendo di essere stato a sua volta aggredito dalla stessa gang e di essere stato colpito al viso con un coltello; il ragazzo è stato accompagnato in codice giallo al Niguarda e dimesso con una prognosi di venti giorni.