Metalmeccanici cablatori e saldatori

Cablatore, 1 posto. Requisiti: patente B, automunito; Mansioni: assemblaggio e cablaggio di componenti elettrici; Contratto: apprendistato; Sede di lavoro: Bracca; Candidatura diretta su www.provincia.bergamo.it. codice 12DEC2410/10.1. Operaio metalmeccanico, 1 posto. Requisiti: patente B automunito, esperienza pregressa nel settore metalmeccanico; Mansioni: addetto piegatura ferro presso carpenteria medio pesante; Contratto: tempo determinato full-time, richiesta disponibilità per eventuali straordinari sabato mattina, Sede di lavoro: Carvico; Candidatura diretta su www.provincia.bergamo.it. codice 4DEC246/6.1. Saldatore, 1 posto. Requisiti: patente B automunito, pregressa esperienza come saldatore a filo e Tig; Mansioni: saldatura a filo e Tig per realizzazione di strutture di carpenteria leggera; Contratto: iniziale a tempo determinato full time; Sede di lavoro: Almenno San Salvatore; Candidatura diretta su www.provincia.bergamo.it. codice 8DEC2410/10.1.