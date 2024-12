Mensa, tariffe in crescita del 20%: "Si estenda la fascia di gratuità"

Da gennaio, le tariffe del servizio mensa scolastica subiranno un aumento. "La fascia di reddito più bassa, sotto i 3mila euro di Isee, corrispondente a 52 alunni, potrà usufruire della gratuità: un buon segnale, ma non basta – afferma Vittorio Ciocca, (nella foto) consigliere di opposizione nella lista civica Avs/Il Ponte –. Con le nuove istanze, il costo del pasto per le famiglie aumenta di circa il 20%. La gratuità, inoltre, andrebbe estesa anche alla seconda fascia, le famiglie fino a 5mila euro di Isee, che corrispondono a 60 alunni". Le fasce sono sette: 107 alunni vivono in famiglie con Isee da 5mila a 7.500 euro; 96 bambini sono collocati nella quarta fascia (da 7.501 a 10mila) e i numeri crescono nelle ultime tre fasce, fino a contare 957 alunni della settima fascia, con famiglie che hanno oltre 15mila euro di valore Isee.

Il Comune ha spiegato "le ragioni che ci hanno costretti ad aumentare le tariffe – spiega l’assessore Mattia Di Bisceglie –. Con la nuova gara d’appalto, è aumentato il costo del singolo pasto. L’aumento era previsto già da luglio, ma abbiamo deciso di utilizzare il ribasso di gara per coprire la maggiore spesa e mantenere il vecchio costo fino a fine anno". "L’aumento dei costi delle materie prime, energetici e logistici incide sull’incremento delle spese – prosegue –. Inoltre, il capitolato di gara, ereditato dalla precedente amministrazione, prevedeva già un costo maggiore del pasto, inserendo nel menù diversi prodotti biologici. Per garantire la sostenibilità del servizio, siamo stati costretti ad adeguare le tariffe in modo proporzionale all’incremento dei costi. Una decisione presa dopo un’attenta valutazione delle opzioni disponibili e con l’obiettivo di un aumento il più contenuto possibile, tutelando le fasce deboli".

Fra.Gri.