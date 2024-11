Violenza contro le donne, Matilde Gioli testimonial di Regione Lombardia: “Molte di noi vivono nella paura”

MILANO – L’attrice milanese Matilde Gioli sarà la testimonial della nuova campagna #nonseisola di Regione Lombardia contro la violenza sulle donne. L’annuncio del presidente regionale Attilio Fontana: “È per noi motivo d'orgoglio affidare al volto di un’attrice molto popolare” e a lei, aggiunge, “va il mio personale ringraziamento”. L’attrice, che ha 35 anni, ha prestato la sua immagine gratuitamente.

La campagna sui social media prende il via oggi, 21 novembre, in vista del palinsesto di eventi regionali previsti per il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. I video con la sua testimonianza saranno diffusi sui canali Facebook e Instagram della Regione.

“Molte donne vivono una realtà difficile, fatta di paura e di isolamento”, dice Gioli nel primo video, invitando chi si trovasse in difficoltà a contattare uno dei centri antiviolenza presenti in Lombardia o a chiamare il numero verde gratuito 1522.

“Per diffondere una cultura della parità – ha affermato l'assessore alla Famiglia, Elena Lucchini – quest'anno ho voluto affiancare al nostro impegno istituzionale anche un’iniziativa digital per promuovere, specialmente tra i più giovani, il riconoscimento e la consapevolezza della violenza e della rete dei servizi e delle misure attive in Regione a sostegno delle donne vittime di violenza, qualunque tipo di violenza si tratti”.