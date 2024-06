Manager milanese vittima di una rapina a Roma: il 55enne ferito a colpi di pistola, è grave

Milano, 27 giugno 2024 – Tentativo di rapina finito nel sangue a Roma. Stando a quanto riporta Rainews.it, un manager milanese di 55 anni è rimasto gravemente ferito all'addome con un colpo di pistola esploso da un 47enne, già conosciuto alle forze dell'ordine.

La rapina

La rapina è avvenuta nel parcheggio di un hotel in via dell'Oceano Pacifico, nel quartiere Eur. Secondo quanto ricostruito, il 55enne si trovava in compagnia di una collega al termine di una cena di lavoro, quando è stato avvicinato da un uomo che, a volto scoperto, lo ha minacciato e costretto a consegnargli l’orologio che aveva addosso. Poi, il malvivente avrebbe strappato una collanina d’oro dal collo della donna.

La colluttazione e gli spari

ll 55enne avrebbe reagito e durante la colluttazione con il rapinatore arebbero quindi partiti i colpi di pistola. Il manager è rimasto ferito all’addome e si trova ora ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma in gravissime condizioni. Il 47enne, rimasto anche lui ferito a una gamba, è stato portato in ospedale dopo essere stato fermato dalla polizia.

Le indagini

La Squadra mobile di Roma sta portando avanti le indagini per chiarire l'accaduto e la dinamica della sparatoria, gli inquirenti hanno ascoltato il 47enne e lo risentiranno anche nelle prossime ore.