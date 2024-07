L’ex pm Colombo critico su buche e bike sharing

Milano città delle buche. Il Comitato per la legalità, la trasparenza e l’efficienza amministrativa, presieduto da Gherardo Colombo (nella foto), nella sua quarta relazione periodica relativa all’ultimo anno (secondo semestre 2023 e primo semestre 2024) sostiene che qualcosa non va su questo fronte: "La manutenzione delle strade non sempre risulta efficace. L’aumento dell’intensità delle piogge ha inoltre favorito la formazione di buche sul manto stradale. È pertanto necessario che il Comune riveda l’attuale assetto della manutenzione stradale, dotandosi delle risorse e degli strumenti necessari per interventi rapidi e duraturi".

Sul fronte trasporti, invece, il Comitato sottolinea che lo stesso direttore generale di Atm ha rappresentato l’esigenza di un miglioramento del servizio di bikesharing. Con eccezione dell’allungamento dell’orario di utilizzo, il servizio continua a risultare non efficiente: in particolare, le condizioni dei mezzi sono risultate carenti".

M.Min.